Contrôle du Djolof : C’est la guerre totale entre Aly Ngouille et Samba Ndiobène Tribune- Au Djolof, la collecte des parrains pour la présidentielle de 2024 est une occasion pour Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobène Kâ de se donner des coups. Sur le terrain entre Dahra Djolof, Linguère, Warkhokh, Kadji, Dodji, Yang Yang, Gassane etc, la bataille entre ces deux responsables politiques est rude. Chaque camp s'est fixé l''objectif de collecter le maximum de parrains.

Au Djolof, la guéguerre entre Aly Ngouille Ndiaye et Samba Ndiobène Kâ ne date pas d'aujourd'hui. Elle a commencé depuis l'entrée de Samba Ndiobène Kâ, en politique. M. Kâ qui a trouvé le Djolof, entre les mains d'Aly Ngouille Ndiaye, n'a pas voulu se ranger derrière lui.



Au contraire, il décida de le bousculer à Dahra Djolof, puis à Linguère et dans les localités environnantes. De son côté, Aly Ngouille Ndiaye ne se laissa pas faire.



Déterminé à faire face aux assauts de Samba Ndiobène Kâ, il rejoint Benno, puis l'Apr, consolida ses bases dans tout le Djolof et surtout à Dahra Djolof, le fief de Samba Ndiobène Kâ, ce qui fera de lui le premier responsable politique du terroir.



Mais, avec son départ du poste de ministre de l'Intérieur, Aly perdit du terrain mais conserve Linguère et des communes voisines qui sont restées sa base imprenable, malgré le renforcement de Samba Ndiobène Kâ, nommé ministre ainsi qu'Aly Saleh Diop qui fit son entrée dans le gouvernement au nom de Rewmi. Preuve que le combat entre Aly Ngouille et Samba Ndiobène Kâ est un mortal Kombat, Samba est positionné pour contrer Aly au Djolof.



C'est pour cela qu'il a été désigné pour le remplacer au ministère de l'Agriculture. Aly Ngouille Ndiaye qui semble être sûr de sa force de frappe politique est très populaire au Djolof. Il s'est fait de solides relations au niveau de la classe maraboutique du terroir.



Son appartenance à la confrérie mouride n'a pas empêché au maire de Linguère de nouer de solides relations avec les familles maraboutiques de Mouye chez Mame Ousmane Sy. Le père d'Elhaji Malick Sy, celle de Warkhokh, Boulal, Kadji etc.





