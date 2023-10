Controverse autour de l'Adaptation du Décret sur la Vente de Tabac : L'Association de Lutte Anti-Tabac Réagit

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Octobre 2023 à 03:07 | | 0 commentaire(s)|

L'annonce de l'adaptation du projet de décret en application de la loi numéro 2024-14 du 28 mars 2014, portant sur la vente et l'usage du tabac, a suscité une vive réaction de la part des membres de l'Association de Lutte Anti-Tabac. Ils affirment que ce décret a été élaboré en dehors du programme de lutte contre le tabac et sans la participation de la société civile. Ils expriment leur indignation et adressent un appel au Premier Ministre pour demander l'annulation de cette procédure, qu'ils estiment avoir été menée de manière discrète et qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur la jeunesse.