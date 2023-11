Convention APIX et Casa Sports : 90 millions de Francs Cfa pour un partenariat gagnant-gagnant

Ce partenariat aidera le Casa-sports à concrétiser ses ambitions et aussi à supporter ses charges. Surtout que c’est l’un des clubs qui parcourent plus de distance pour jouer ses matchs.

"Le Casa a un budget de 250 millions de francs CFA. Nous avons environ 60 employés, entre les joueurs, les techniciens de toutes les catégories, les agents administratifs et entre autres ", a révélé le Président du Club.



Au-delà du sport, le Casa-sports est une entreprise qui lutte contre le sous-emploi, l’émigration irrégulière selon Seydou Sané. En conséquence, l’appui de l’APIX est une bouffée d’oxygène qui sera d’une grande utilité pour l’atteinte de ses objectifs. Le Club vise l'Afrique d'ici 2030 et un statut de leader dans le championnat professionnel.



« Cette convention est l'une des meilleures. Elle est non seulement la première signée à Ziguinchor, mais le Casa sur fonds d'investissement peut gagner 10 millions de prime chaque année, ce qui fera une enveloppe de 100 millions », souligne le Président du Casa.



Seydou Sané, Président du Casa-sports a abordé la construction d'un musée. " Il n’y a pas de musée à Ziguinchor. Ce n'est pas normal. Ziguinchor doit s'équiper d'un musée porteur d'espoir. Un musée qui retrace l'histoire de la Casamance dans le sport ", a dit Seydou Sané. Pour le président du Casa, il ne faudrait que l'histoire qui a marqué la Casamance en termes de sportivité et de sportifs s'estompe dans les nuages.



Pour sa part, Abdoulaye Baldé DG de l'Apix a souligné l'intérêt de sa structure de soutenir le sport. " L'économie du sport est devenue, une économie beaucoup plus forte et le nombre de consommateurs du sport est devenu beaucoup plus important que pour toutes les autres denrées, en dehors de l'eau et la nourriture. Le sport est devenu un vrai élément de marketing, mais aussi de développement individuel ", s'est exprimé le DG de l'APIX. L'industrie du sport est en pleine croissance, ce qui ressort du forum sur l'investissement en Afrique tenu au Maroc, avec un taux de 5%, a corroboré Abdoulaye Baldé. C’est pour cette raison que l’APIX ne va pas se limiter à la promotion des autres types d’investissements.



Le partenariat entre l'APIX et le Casa-sports est parti pour être gagnant-gagnant selon Abdoulaye Baldé. Le DG de l'APIX pense ainsi que le Casa étant un club fanion de la Casamance signé une convention avec une telle équipe pourrait aider dans la vulgarisation des actions de l’APIX dans cette zone.



