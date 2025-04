Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Convoqué dans l’affaire des fonds COVID : Tange Tandian apporte ses justificatifs en tant qu’ancien DG exécutif de l’Omart Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 15:09 | | 1 commentaire(s)| Tange Tandian a répondu ce mardi à une convocation des autorités dans le cadre de l’enquête en cours sur la gestion des fonds destinés aux acteurs culturels pendant la pandémie de COVID-19. Pendant deux ans, il a occupé le poste de Directeur exécutif de l’Omart Sénégal (Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal), une organisation engagée dans la défense des droits des artistes et la promotion du patrimoine culturel.

L’enquête porte notamment sur la distribution de plus de 500 articles – vivres, produits sanitaires, matériels de soutien – offerts par l’État pour soulager les acteurs du secteur culturel durement touchés par la crise sanitaire.



Durant cette période, l’Omart était présidé par Abdoulaye Mamadou Guissé, figure connue du monde artistique sénégalais. L’organisation, qui regroupe toutes les disciplines artistiques et littéraires, avait pour mission de veiller à une distribution équitable et efficace des aides reçues.



C’est dans ce contexte que Tange Tandian s’est présenté aujourd’hui, documents à l’appui, afin de fournir toutes les preuves de traçabilité et de transparence dans la gestion des ressources qui ont transité par l’Omart. Selon son entourage, il entend coopérer pleinement avec les autorités pour dissiper tout malentendu.



Pour rappel, l’Omart Sénégal se positionne comme une structure d’alerte, de veille, de suivi et d’évaluation, œuvrant pour un secteur culturel fort, structuré et respectueux des droits des créateurs. Elle se veut également un rempart contre l’exploitation abusive des artistes et un acteur clé dans la sauvegarde du patrimoine culturel africain.



L’enquête suit son cours afin de faire toute la lumière sur l’utilisation des fonds et établir les responsabilités éventuelles.







Accueil Envoyer à un ami Partager