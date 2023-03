Coopération Sénégal-Belgique/régulations des Medias : une délégation du CSA belge attendue à Dakar, lundi

La délégation conduite par le président du CSA, Karim Ibourki, prolongera son séjour jusqu’au jeudi 16 mars 2023, ‘’sur invitation du CNRA, en application du partenariat qui se décline en programme quadriennal entre les deux instances’’.



La même source rappelle qu’’’au niveau pays, le Sénégal et la Belgique sont engagés dans une dynamique de renforcement de la coopération bilatérale en l’élargissant à la Communication audiovisuelle, sous l’angle de la Régulation dont le CNRA et le CSA sont respectivement les organisations faitières’’.

Le communiqué signale que ‘’les activités inscrites au Programme se déclinent depuis deux ans, en échanges d’expériences induisant des missions d’experts à Bruxelles et à Dakar’’.



Il indique que ‘’pour les deux instances, un des points forts de la Régulation audiovisuelle porte sur la protection de l’enfance et du jeune public relativement à leur exposition comme cibles et/ou comme acteurs dans les productions diffusées à la télévision, notamment’’.



Le communiqué relève que ‘’sur cette question, les deux organismes mettent l’accent sur les produits culturels’’.

Au cours du séjour, a-t-il indiqué, la délégation belge aura, dès mardi, une séance de travail avec son hôte, au siège du CNRA.



‘’Un point sera fait des réalisations inscrites au tableau des échanges et sur les prochaines étapes du programme commun’’, ajoute le communiqué.



La Belgique à travers la délégation Wallonie-Bruxelles, accompagne le Sénégal dans l’exercice de la régulation dans le sens d’encourager la mise en œuvre de programmes locaux tenant compte de la situation des enfants, de la place de la femme et des minorités.



Selon, Babacar Diagne, président du CNRA ‘’les diversités culturelles sont fortement encouragées'' dans les séances de travail prévues avec son homologue belge.