Coopération Sénégal-Maroc: Rachid Tahib El ALAMI a effectué une visite officielle au Sénégal

Le président de la chambre des représentants du royaume du Maroc, M. Rachid Tahib El ALAMI, a effectué une visite officielle au Sénégal ce 20 décembre, accompagné d'une délégation importante, pour une durée de deux jours et signature du mémorandum . Cette visite a été décrite par le président de l'assemblée, M. Amadou Mame Diop comme le reflet des liens séculaires entre le peuple marocain et sénégalais depuis le 9ème siècle. L'accent a été mis sur la satisfaction de recevoir cette étape de la coopération entre le Sénégal et le Maroc, nécessitant une salutation spéciale.

Le président a loué cette initiative et exprimé sa reconnaissance pour l'accueil chaleureux reçu au Sénégal. Il a souligné l'importance du rôle joué par le Sénégal pour le Maroc et a promis de prendre les mesures nécessaires pour rendre hommage à cette coopération fructueuse.

