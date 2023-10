Coopération entre la bourse de Luxembourg et la BRVM : des actions concrètes... La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a accueilli ce jeudi 05 octobre 2023 à son siège à Abidjan, Madame Julie Becker, Directrice Générale de la Bourse de Luxembourg, le leader mondial dans le domaine de la finance durable avec plus 1800 obligations durables cotées.

Cette visite de Mme Julie Becker s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Bourse de Luxembourg (LuxSE) et la BRVM, qui constitue une réelle opportunité pour le marché financier régional de l’UEMOA qui ambitionne d’être, en Afrique, la place de référence pour la finance durable.



Face aux différents enjeux de durabilité qui se sont accrus avec les différentes crises successives de ces dernières années, la BRVM a défini, dans son Plan de Développement 2021-2025, une stratégie visant à susciter, dans l’UEMOA, le recours aux instruments de la finance durable pour l’amélioration du financement des économies des pays de l’Union.



Cette visite officielle a été également l’occasion pour la LuxSE et la BRVM de célébrer conjointement le « Ring the Bell for Financial Literacy », organisé chaque année pour promouvoir l’éducation financière à travers le monde.



Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la BRVM a saisi l’opportunité de cette cérémonie pour exprimer sa déférente gratitude aux plus Hautes Autorités ivoiriennes pour les facilités qui ont été offertes pour la réussite de cet évènement historique, plus particulièrement au Monsieur Amadou Koné, ministre des Transports de Côte d’Ivoire qui a honoré de sa présence la cérémonie et dont l’engagement pour la mobilité durable est à saluer.



Monsieur Ripert Bossoukpe, Secrétaire Général de l’Autorité des Marchés Financiers de l’UMOA (AMF-UMOA) a également participé à l’événement pour partager la vision de l’autorité de régulation du Marché Financier Régional de l’UEMOA sur la finance durable. Monsieur Maximilien Lemaire, Consul Honoraire du Grand-Duché de Luxembourg a également rehaussé de sa présence la cérémonie.



La visite de la délégation de la Bourse de Luxembourg comprend également des sessions de formation à l’intention des acteurs du Marché Financier Régional de l’UEMOA : Courtiers, Asset Managers, Emetteurs, etc. sur la finance durable avec l’appui du Global Green Growth Institut (GGGI).



