Coopération entre le Sénégal et les Etats-Unis Un montant de 326 milliards de FCFA prévu sur la période 2020-2025

Elle a confié que le don du gouvernement américain, à travers l’Usaid, a été d’un grand apport à la mise en œuvre du Plan d’action prioritaire (Pap 2A) qui est la déclinaison quinquennale du Plan Sénégal émergent (Pse). Elle a fait savoir que pour la période 2020-2025, c’est une enveloppe de 326 milliards de FCfa qui est prévue dont 86,2 milliards pour l’année 2022.



Au total, a indiqué Oulimata Sarr, cette enveloppe représente un portefeuille de 67 projets répartis dans l’ensemble du pays. Selon le ministre de l’Economie, la stratégie de coopération 2020-2025 entre le Sénégal et l’Usaid a été élaborée suivant une nouvelle approche appelée « Le parcours vers l’émergence » en anglais « Journey to self reliance » qui s’articule autour des trois piliers suivants qui sont alignés sur le Pse. Il s’agit d’une croissance économique inclusive et durable ; un capital humain amélioré ; et une efficacité et redevabilité du Gouvernement accrues.



Le directeur de l’Usaid, Peter Trenchard, a relevé des résultats impressionnants sur l’éducation des enfants et la couverture sanitaire. Il a indiqué que l’Usaid va continuer à soutenir le Sénégal sur son chemin de l’émergence.

