Corniche Ouest : Près de la résidence de Me Wade, deux hommes surpris en plein ébat... Rédigé par leral.net le Lundi 14 Avril 2025 à 09:37

Un menuisier nommé A. M. Diagne a été déféré au parquet pour acte contre-nature. Il a été arrêté dans la nuit du 6 au 7 avril par les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Pointe E. Il a été surpris sur la Corniche-Ouest, près de la résidence de l’ancien Président Abdoulaye Wade et du musée Senghor, en plein ébat sexuel avec un autre homme. L’Observateur, qui donne l’information, souligne que le menuisier et son compagnon ont été surpris par des passants et des vigiles en poste au niveau des cossues villas de Fann Résidence et alentours. A. M. Diagne a passé un sale quart d’heure avant d’être mis à la disposition de la police, renseigne le journal. Qui signale que son partenaire a réussi à prendre la fuite. Le mis en cause a d’abord tenté de nier les faits avant de passer aux aveux après que les enquêteurs ont découvert de nombreux éléments compromettants sur son téléphone. Lorsqu’il a déverrouillé l’appareil à leur demande, les policiers ont trouvé des vidéos intimes entre hommes et des applications de rencontres gays. Confronté à ces éléments, le menuisier a reconnu son homosexualité, d’après L’Observateur, «tout en confessant s’adonner à des actes contre-nature depuis qu’il a été amené à partager la même chambre qu’un de ses frères, il y a quelques années».



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-79861-corniche-ouest...

