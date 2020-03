Coronavirus-Brigade de recherches: Mbaye Pekh promet de ne plus parler de ce virus mortel

«Bilahi douma wakhati (Au nom de Dieu je ne parlerai plus) ». Ces mots sont du communicateur traditionnel, Abdoulaye Mbaye Pekh lors de son face-à-face avec les gendarmes de la Brigade de Recherches sise à Faidherbe. A en croire Libération Online, Mbaye Pekh a promis de ne piper mot sur le coronavirus.



Il nous revient que lorsque les pandores lui ont fait visionner la vidéo, il s’est confondu en excuses. C’est ainsi que le Procureur de la République a autorisé sa remise en liberté. « N’empêche, les gendarmes lui ont intimé l’ordre de cesser pareilles déclarations irresponsables », a-t-on informé.



En effet, Abdoulaye Mbaye Pekh avait déclaré que le coronavirus n’existerait pas. Par la suite, il a été convoqué avant d’être relâché, sans poursuite.

