Coronavirus : Me Wade demande le rapatriement des sénégalais de Wuhan Dans une note rendue publique, l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade demande le rapatriement des 13 sénégalais bloqués à Wuhan par le coronavirus.

L’ex chef de l’Etat demande au gouvernement de « faire avec précaution et ne pas exposer les Sénégalais au risque du coronavirus. Eux aussi ont droit à la santé…nous ne devons pas laisser plus longtemps nos étudiants, leurs parents et amis dans l'angoisse, ce rapatriement doit être entrepris immédiatement car, si une maison brûle, on ne dit pas "Je vais réfléchir" ».

Mais Me Wade invite à prendre des précautions pour que des malades n'importent pas dans notre pays les microbes d'une épidémie dangereuse qui expose la population entière.

Il demande, ainsi, à "envoyer une équipe médicale constituée de médecins sénégalais qui, avec leurs collègues chinois, sélectionnent ceux qui ne sont pas atteints pour un rapatriement immédiat, les autres, s'il y en a, devant être traités sur place dans les hôpitaux chinois jusqu'à leur guérison totale…Lles autres étudiants doivent être mis en quarantaine dans un pays très chaud car, selon les spécialistes, le risque de propagation au Sénégal est faible du fait que nous sommes un pays chaud ».

« Dans le cas où il y aurait des ressortissants d'autres pays africains bloqués à Wuhan, nos pays pourraient mutualiser leurs efforts et organiser un rapatriement collectif dans le respect des mesures traditionnelles de précaution, notamment la quarantaine en pays chaud avant la rentrée à leur domicile », conclut le communiqué.



