Coronavirus : le président Macky Sall préside une réunion ce matin La propagation du Coronavirus à travers le monde inquiète. Et au moment où l’Afrique a enregistré 3 cas de personnes touchées par le Covid-19, le président de la République préside une réunion sur la question au palais, ce lundi matin pour renforcer le dispositif de protection du Sénégal. Le Nigeria, l’Algérie et l’Egypte ont enregistré leur premier cas de Coronavirus.

