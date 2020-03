Coronavirus : les ministres de la santé et de l’Intérieur ont rencontré le khalife des mourides, hier Suite à la propagation du coronavirus à Touba, avec notamment 16 cas enregistrés dans la ville sainte, les ministres de la santé et de l’Intérieur, Abdoulaye Diouf Sarr et Aly Nguouille Thiam, ont rendu visite au khalife général des mourides, hier, à Touba, pour faire le point de la situation. Une manière de s’entendre avec Serigne Mountakha Mbacké, concernant toutes les décisions qui seront prises ultérieurement.

