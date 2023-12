Corps d’excellence: L'inspecteur des douanes Malick Faye nommé IGE

La petite famille des Inspecteurs généraux d’Etat (Ige) s’élargit avec l’arrivée de l’inspecteur des douanes Malick Faye. D'aprés Le Témoin quotidien l’ancien Chef de visite du Bureau des Douanes de l’aéroport Dakar-Yoff vient d’être nommé Inspecteur général d’Etat (Ige).



Sans doute, mentionne le journal, le président de la République a été convaincu par le parcours académique et professionnel de l’inspecteur principal des douanes Malick Faye. Parce qu’en dehors de son titre de docteur en droit, le colonel Malick Faye est enseignant à l’École nationale d’Administration (Ena), à l’Ucad, à l’Ecole nationale des douanes etc…Grand universitaire, cet enseignant-chercheur en douanes est auteur de plusieurs ouvrages sur le droit douanier du Sénégal qui fait des émules dans la sous-région et le reste du monde.



Il est vrai qu’intégrer l’Inspection générale d’Etat (Ige) est une bonne promotion car c’est non seulement un corps d’excellence voire la hiérarchie des hiérarchies mais encore ses membres sont les contrôleurs des contrôleurs en matière de vérification administrative et financière des services publics. Malheureusement aux yeux de nombreux étudiants et observateurs, le départ de Malick Faye pour l’Inspection générale d’Etat est un immense gâchis au détriment de l’Enseignement supérieur et de la formation.