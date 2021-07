Cosafa cup : les « Lions » en demi-finale Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal s’est qualifié en demi-finale de la COSAFA Cup, après sa victoire 2-1 ce mercredi aux dépens du Malawi, qui lui permet de terminer en tête du groupe B. Avec ce succès, le Sénégal compte neuf points (un revers et trois victoires) et se place en tête du groupe devant le Mozambique, victorieux de […] Le Sénégal s’est qualifié en demi-finale de la COSAFA Cup, après sa victoire 2-1 ce mercredi aux dépens du Malawi, qui lui permet de terminer en tête du groupe B. Avec ce succès, le Sénégal compte neuf points (un revers et trois victoires) et se place en tête du groupe devant le Mozambique, victorieux de la Namibie 1-0 pour le compte de la 4-ème journée du groupe. En gagnant contre la Namibie, l’équipe du Mozambique lui ravit la deuxième place du groupe avec le même nombre de points que sa victime du jour qu’elle dépasse au goal-average particulier. Avec les retraits des Comores et de Madagascar qui n’ont pas pu faire le déplacement pour prendre part à l’édition 2021 de la COSAFA qui se déroule à Nelson Bay en Afrique du Sud, le comité d’organisation a préféré jouer la phase de poules en deux groupes au lieu des trois prévus initialement. Les deux groupes comptent chacun cinq équipes, les deux premières d’entre elles étant qualifiées pour les demi-finales prévues ce vendredi. Le COSAFA Cup met aux prises les sélections des pays membres de cette zone de développement des fédérations de l’Afrique australe. APS



Source : Source : http://lesoleil.sn/cosafa-cup-les-lions-en-demi-fi...

Accueil Envoyer à un ami Partager