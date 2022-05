Cote d’Ivoire : Trois Sénégalais, dont un ancien cadre de la BCEAO, meurent dans un violent accident Un accident de la route survenu mercredi 11 mai dernier, en milieu d’après-midi, a fait quatre morts et un blessé au PK 82 de l’autoroute du nord. Une information donnée par l’Agence Ivoirienne de Presse (AIP) et reprise par RTI Info.



Rédigé par leral.net le Mardi 17 Mai 2022 à 17:12 | | 0 commentaire(s)|

Selon « le Témoin », le site de la télévision ivoirienne fait savoir qu’il s’agit d’une collision entre un véhicule de type particulier et une camionnette de transport de marchandises de type KIA. Le véhicule particulier qui contenait les Sénégalais, a été projeté dans le ravin avec ses trois occupants qui revenaient de Yamoussoukro, où ils s’étaient rendus pour des obsèques. Tous sont morts sur le champ.



Et selon les informations rassemblées par Dakaractu, parmi ces trois Sénégalais qui ont perdu la vie dans cet accident, figure un ancien cadre de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, nommé Pape Faye. Sur les réseaux sociaux, un des cousins du défunt a expliqué les raisons de sa présence en Côte d’Ivoire. Sur un post sur « Facebook », Tapha Jamil Sène renseigne que son cousin était depuis 2010 dans ce pays de l’Afrique de l’Ouest, « envoyé par les autorités de la banque centrale pour aider à redresser la situation de l’agence ivoirienne.



La levée du corps de ce dernier et de ses compagnons, était prévue ce samedi 14 mai 2022 à 14h, au funérarium IVOSEP, avant le rapatriement du corps au Sénégal ».



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook