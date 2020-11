Côte d’Ivoire : La Cedeao, l’Ua et l’Onu demandent la dissolution du conseil de national de transition

Dans le même sillage, les signataires de cette déclaration conjointe, demandent également à toutes les parties ivoiriennes de s’abstenir de déclaration de nature à envenimer une situation politique déjà très tendue et les exhortent à plus de retenue pour préserver les vies humaines.



Enfin la Cedeao, l’Ua et l’Onu lancent un appel pressant à tous les acteurs politiques, la société civile et tous les ivoiriens à œuvrer à la préservation de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale en Côte d’Ivoire. A en croire la déclaration, elles réaffirment leur disponibilité à accompagner la Côte d’Ivoire en créant les conditions d’un dialogue politique afin de trouver un dénouement pacifique la crise actuelle.

Bassirou MBAYE Aussi, rapporte ladite déclaration, les trois organisations ont été également informées de la création d'un Conseil national de la transition par une partie de l'opposition. Par conséquent, « elles demandent à ceux qui ont lancé cet appel de revenir sur leur décision, de respecter l'ordre constitutionnel et de privilégier la voie du dialogue pour résoudre tout différend.





Source : La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cedeao), l’Union africaine (Ua) et les l‘Organisation des nations unies (Onu) disent, à travers une déclaration conjointe, avoir pris connaissance des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020 de la Côte d’ivoire.Source : https://www.lejecos.com/Cote-d-Ivoire-La-Cedeao-l-...

