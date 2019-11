Coud- Pour un marché de 19 millions: Cheikh Oumar Hann déclare 140 millions de FCfa

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 20:30 | | 1 commentaire(s)|

Cheikh Oumar Hann n’a pas fini avec son niébé à 4 000 FCfa le kilogramme, et le voilà qui se signale sur un autre marché du Coud. Dans le rapport 2017 de l’Arpm, publié ce jeudi, il a été relevé un écart de 120 millions entre la somme déclarée et celle réellement exécutée pour le marché de fourniture de matériels et mobilier de bureau.



‘’Le montant estimé du marché dans le PPM (Plan de passation des marchés) était de 140 000 000 F or, le marché a été attribué pour 19 116 000 FCfa. Nous n’avons pas reçu d’explication par rapport à cet écart’’, écrit le cabinet KPMG qui a réalisé l’audit pour le compte de l’Armp.



A noter que la période couverte par le rapport fait partie de la gestion de Cheikh Oumar Hann, à l’époque directeur général du Coud (août 2014-avril 2019).

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos