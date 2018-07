Coumba Gawlo Seck à la rencontre du mouvement associatif féminin mauritanien

La grande diva de la musique sénégalaise, ambassadrice de bonne volonté des Nations Unies et actrice engagée pour la cause des femmes et des enfants d'Afrique, Coumba Gawlo , a reçu mardi 17 juillet 2018 à l'hôtel Azalaï de Nouakchott, une vingtaine d'associations féminines de la société civile mauritanienne, notamment le Réseau nationale des associations des jeunes et l'Association des sportives et des sœurs unies, ainsi que d'autres organisations actives dans les questions du genre.



La rencontre a eu lieu en présence d'un représentant du Ministère des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille, ainsi que des structures d'encadrement et de défense des droits des femmes.



Cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la préparation du Forum prévu le jeudi 19 juillet prochain sur l'Autonomisation des femmes et le Dividende démographique au Sahel, a été l'occasion pour Coumba Gawlo, d'échanger avec les jeunes filles et les femmes des associations de la société civile mauritanienne sur ce thème qui promeut le droit des femmes, leur insertion socioprofessionnelle, la scolarisation des filles, la lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage des enfants et les violences basées sur le genre, en particulier.