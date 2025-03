Coup de filet de la brigade de Diama : Un camion transportant du sucre frauduleux intercepté

Le quotidien Le Témoin renseigne que ce camion, en provenance de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), était chargé de 1 724 paquets de sucre. Toutefois, l’enquête initiale a révélé que cette marchandise était accompagnée d’une fausse facture, mettant en lumière un acte de fraude.



Le journal révèle que la facture, qui ne correspondait pas aux documents légaux en vigueur, a éveillé immédiatement les soupçons des forces de l’ordre. Et c’est ce détail qui a permis aux gendarmes d’agir rapidement pour sécuriser la marchandise et éviter qu’elle ne soit distribuée illégalement sur le marché.



Après avoir saisi le camion et la marchandise, les forces de l’ordre ont immédiatement remis les biens au Service régional du commerce de Saint-Louis, qui prendra en charge l’enquête.



Le Témoin souligne que ce type d’incident met en lumière les enjeux liés à la réglementation du commerce au Sénégal, notamment en ce qui concerne la traçabilité des produits alimentaires. L’État prévoit de renforcer les contrôles et de revoir les mécanismes de surveillance des entreprises pour éviter de telles tentatives de fraude à l’avenir