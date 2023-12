Coup de filet de la brigade des services d’hygiène : 54 tonnes de produits périmés toxiques d’une valeur de 50 millions CFA saisie Tribune-Une simple opération de contrôle à abouti à la saisie dans un magasin 54 tonnes de produits périmés destinés à la consommation. Ainsi, la brigade d’hygiène de Keur Massar dans son travail de routine et grâce à la vigilance d’une des agents de recherches et de constatation a pu mettre la main sur des tonnes de cartons de mayonnaises, de jus de fruits entre autres d’une valeur estimée à près de 50 millions de francs.

Des produits nuisibles pour les personnes car pouvant causer des toxi-infections alimentaires lié au système digestif ce qui peut être très grave pour les consommateurs. Selon l’adjudant Oumar Diao commandant de la brigade départementale d’hygiène de Keur Massar, deux personnes des commerçants sont interpellées et déférées au parquet de Pikine Guédiawaye.



« Aujourd’hui, nous sommes à Keur Massar, dans le cadre d’une saisie que les agents de recherches et de concertations de la Brigade départementale d’hygiène ont effectués au cours des activités de routine. Cette saisie a été opérée dans un établissement recevant du public. Des produits corrompus y ont été découverts, périmés, toxiques qui hébergent des micro-organismes pathogènes.



Leur consommation pourrait conduire à toxi-infections alimentaires lié à une stomatologie digestive. La marchandise en tant que telle est périmée depuis environ trois à quatre mois, d’autres sont périmés depuis six à sept mois. La valeur totale est estimée à 50 millions. Les mis en cause sont arrêtés et déférés au parquet », a détaillé l’adjudant Oumar Diao commandant de la brigade départementale d’hygiène de Keur Massar.



Selon les services d’hygiène, ces produits périmés toxiques hébergent des microorganismes pathogènes et leur consommation pourrait conduire à une intoxication alimentaire.



