Coup de filets de la Douane : Saisie de 1,600 tonne d'ailerons de requin à Kébémer, de faux médicaments aussi Parallèlement au «bouclage» des corridors contre la fraude et la drogue, les douaniers ont lancé l’opération de «bouclage» des réseaux et couloirs de trafic de produits issus de la criminalité faunique.

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

En effet, après la saisie de corail rouge, les éléments de la brigade mobile des Douanes de Kébémer ont mis la main sur des espèces de faune. D’après « L’As’ », il s’agit d’une tonne six cents kg (1,600 tonne) d'ailerons de requin dont la commercialisation est interdite ou soumise à une réglementation stricte. La valeur de la marchandise est estimée à 418 millions de francs CFA.



Par ailleurs, signale le journal, les douaniers ont saisi également diverses autres marchandises prohibées au cours d’opérations menées sur l’étendue du territoire.



Il s’agit de faux médicaments d’une contrevaleur de 25 millions de francs CFA dont 16 millions CFA à Kébémer et un autre lot de 14 colis d’une contrevaleur de 9 millions à Fimela ; 150 kg de chanvre indien emballés dans 8 colis plastifiés à Toubacouta.



