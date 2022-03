Coup de gueule: La colere du Dr Momar Thiam contre Zemmour

Docteur en communication politique, Momar Thiam est en colère contre les propos injurieux du candidat d’extrême droite à la présidentielle française Éric Zemmour. A travers un violent coup de gueule envoyé au quotidien « Le Témoin », Dr Momar Thiam condamne les déclarations d’Eric Zemmour indexant les Sénégalais de France comme des trafiquants de cocaïne.



« Cette malheureuse sortie de route d’Eric Zemmour me laisse un goût amer pour plusieurs raisons. Premièrement, pendant mes douze années de mission consulaire (comme consul général du Sénégal à Bordeaux), je n’ai jamais eu dossier de trafic de cocaïne impliquant des compatriotes sénégalais. Deuxièmement, pour avoir visité plusieurs centres de rétention (et même au-delà de la juridiction du consulat général du Sénégal à Bordeaux), des dossiers ou procès verbaux impliquant des Sénégalais dans un quelconque trafic de cocaïne ne m’ont jamais été notifiés. Troisièmement, la communauté sénégalaise dans son ensemble est d’humeur tranquille et (sauf de rares cas atypiques en fonction des zones à Paris) garde une bonne réputation dans son ensemble » a fait savoir l’ancien consul général du Sénégal à Bordeaux.



En colère contre Éric Zemmour qualifié de « candidat informel » d’une élection présidentielle déjà jouée, Dr Thiam reste convaincu que l’homme fait dans la provocation en tout genre. « Zemmour ne veut pas perdre la face puisqu’il ne sera pas au second tour. Ainsi, il va certainement essuyer une troisième déculottée après avoir échoué à deux reprises au concours de l’Ena. La gueule maléfique et entachée d’injures qui tracent son visage de «bouc sans barbichette» ne mérite nullement d’être écoutée et entendue. Je lui réponds simplement avec cette réplique reprise chez un illustre homme politique français. « Ce que vous êtes parle si fort que je n’entends pas ce que vous dites » fusille élégamment Dr Momar Thiam, l’ancien conseiller spécial chargé de la communication du président Me Abdoulaye Wade puis consul général du Sénégal à Bordeaux. Et il parle en connaissance de cause !

Avec LeTémoin