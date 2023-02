Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Coup de gueule!!! /Urgence de l’hôpital principal de Dakar: Malgré un flux de patients, un préposé à la caisse délaisse son poste pour un petit déjeuner Rédigé par leral.net le Samedi 18 Février 2023 à 13:25 | | 1 commentaire(s)| Les malades et blessés d’accidents, devant être admis aux urgences de l’hôpital principal de Dakar ont des soucis à se faire. Un des accidentés de la circulation, présent aux urgences dudit hôpital a mis énormément de temps pour un ticket de caisse. Une des obligations pour bénéficier d’un traitement urgent dans cet hôpital. Le préposé à la caisse a quitté son poste pour son petit déjeuner à un moment de flux de patients. Cette situation très malheureux dans un hôpital, dont la rigueur militaire doit prévaloir, avoir des personnes insouciantes dans le personnel n’est bien apprécié....

Le laxisme, le laisser aller et le “je m’en foutisme” sont les traits de caractères de certains travailleurs des services publics. Ces insoumis inconscients, engagés dans des services nécessitant un énorme sacrifice et d’intenses efforts de sociabilité, délaissent souvent leurs postes pour des futilités. Ce coup de gueule des accompagnateurs de malades, présents ce samedi, entre 11 heures et 12 heures peinent à comprendre leur situation de détresse. Un des préposés à la caisse a quitté son poste pour des besoins subsidiaires à un moment de flux de patients aux services d’urgence de l’hôpital principal.



Mais, le plus cocasse à déplorer en est qu’il a juste, délaissé son service pour son petit déjeuner. Enormément de temps, a été mis pour l’attendre... Alors qu’à cette heure de la journée, il y a un flux d’accompagnants de malades devant sa caisse. C’est regrettable! Cette situation très malheureux dans un hôpital, dont la rigueur militaire doit prévaloir, avoir des personnes insouciantes dans le personnel ne serait bien apprécié.



La discipline, la ponctualité et le respect des malades doivent animer les travailleurs où qu’ils puissent se trouver. Anormal, regrette-t-on, que des services d’urgence connaître une rupture dans son fonctionnement rapide, concernant l’accueil et la diligence des traitements des patients.



Cet agent, incriminé avec son comportement indigne, découlant d’un laisser aller injustifié qui animent beaucoup de travailleurs des services publics, nécessite un recadrage et un rappel à l’ordre. Sinon... des vies vont continuer à, en pâtir. La promptitude et la réactivité, implore-t-on, doivent être une exigence pour ces préposés aux services d’accueil et de caisses des services hospitaliers.







Accueil Envoyer à un ami Partager