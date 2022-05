Coup de tonnerre du Conseil Constitutionnel : Le recours de Gueum Sa Bopp rejeté Bougane Gueye et ses camarades ne participeront pas ainsi aux prochaines élections législatives prévues le 31 juillet 2022.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Mai 2022 à 14:40 | | 0 commentaire(s)|

Pourtant, hier, Bougane Guèye Dany, le leader de la Coalition Gueum Sa Bopp et la Coalition Andou Nawlé de Serigne Mboup, le Maire de Kaolack, ont fait face à la presse, pour soulever encore des cafards du filtrage des Législatives 2022, mais aussi fait de graves révélations sur des tractions en cours.



Sans détour, il dénonce des magouilles politiques et politiciennes orchestrées par l’administration centrale, la DGE, plus précisément, mais sous la coupole du ministre de l’Intérieur, Félix Antoine Diome, et son patron Macky Sall, qui sont dans une logique d’élimination, des forces vives de la nation qui sont du côté des mouvements citoyens.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook