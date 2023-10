Coupe Du Monde Beach Soccer : Le Sénégal, dans un abordable groupe C Le tirage au sort de la Coupe du Monde Emirats arabes unis 2024 a eu lieu hier, vendredi à Dubaï. Contrairement au groupe D que l’on peut qualifier de groupe de la mort, le groupe C du Sénégal est plus abordable.

L’équipe nationale du Sénégal de Beach Soccer va participer pour la 7e fois à la coupe du monde. La 12e édition se jouera en février prochain et les 16 équipes participantes sont reparties en 4 poules de 4 équipes. Si le tenant du titre (la Russie) est bien absent, il faut compter sur les grands noms de cette discipline.



Le Brésil, quintuple champion du monde, et le Portugal champion en 2015 et 2019, qui se retrouvent dans le groupe D en font une poule relevée. Plusieurs équipes vont découvrir la compétition à l’image du deuxième représentant de l’Afrique, l’Egypte et la Colombie futur adversaire du Sénégal dans le groupe C.



Le Japon, La Menace



Il faut noter que c’est la seule équipe capable de rivaliser avec le Sénégal dans ce groupe. Lors de la précédente édition, il avait éliminé le Sénégal en demifinale (5-2). Les Japonais se sont inclinés sur le même score en finale. L’équipe a toutefois essuyé un revers en mars passé. Elle s’est fait battre par l’Iran (qui n’est pas un petit poucet du Beach Soccer) en mars passé lors de la finale de la Coupe d’Asie de Beach Soccer de l’AFC (6-0)



. La Biélorussie et la Colombie Prenables



La Coupe du Monde EAU 2024 sera un baptême du feu pour la Colombie. Si c’est un novice à ce niveau du beach soccer mondial, il ne faudrait pas le minimiser. On parle tout de même de l’équipe qui a terminé 3e lors de la Copa America de cette année. Avec une seule victoire et deux défaites, la Biélorussie n’avait pas pu dépasser la phase des groupes lors de la précédente édition. Une étape qu’elle n’a pas franchi en deux participations.



Voici Les Groupes Pour La Cdm Eau 2024 Groupe A : Émirats arabes unis, Égypte, États-Unis, Italie

Groupe B : Espagne, RI Iran, Tahiti, Argentine

Groupe C : Sénégal, Biélorussie, Colombie, Japon Groupe D : Brésil, Oman, Portugal, Mexique



