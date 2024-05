Coupe Illicite de Bois: Le Premier ministre annonce un conseil interministériel sur la question

La coupe et le trafic de bois restent une plaie béante. L’actuel régime entend bien trouver un remède face à ce « fléau » qui gangrène l’écosystème et met en danger nos forêts. Le Pm a annoncé en conseil des ministres la tenue prochaine d’un conseil interministériel.



Le service départemental des Eaux et forêts de Vélingara (sud) a mené mardi une grande opération de contrôle et de ratissage dans des forêts situées le long de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, pour lutter contre des activités intenses d’abattages clandestins d’arbres signalées selon l’Agence de presse sénégalaise (APS) qui en fait état le 14 mai dernier. Cette question reste tout de même difficile à cerner.



En conseil des ministres, dans sa communication, le Premier ministre Ousmane Sonko selon le communiqué a aussi fait état de la délicatesse de la question. D’où une problématique du trafic de bois et de la déforestation dans les régions Sud et de l’Est du pays. Il a rappelé que les « mesures mises en œuvre par le Gouvernement n’ont pas permis à ce jour de mettre fin à ce fléau, malgré les risques d’une catastrophe environnementale et écologique. D’où la décision de la tenue prochaine d’une rencontre interministérielle sur ce dossier.





En outre, le Pm a souligné « l’urgence de procéder à l’audit des ressources financières importantes mises en place par l’Etat pour la montée en puissance de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS), en particulier celles destinées à la fourniture d’équipements de sécurité, de véhicules d’intervention et de matériels techniques. »



Pour sa part le Président de la République a demandé au Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique de veiller, en relation avec les Forces de Défense et de Sécurité et les services compétents de l’Etat, « à la préservation et à la gestion optimale des ressources naturelles forestières et de la biodiversité. » Il est d’ailleurs rappelé à la tutelle, « une attention particulière à la gestion du Parc national du Niokolo-Koba et à la modernisation de l’organisation et du fonctionnement de la Direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols et de la Direction des Parcs nationaux. »



Education environnementale et la préservation de leur cadre de vie.



L’éducation environnementale joue un rôle essentiel pour sensibiliser les élèves à la durabilité et à la protection de l’environnement. Dans un contexte où l’environnement est devenu une préoccupation majeure à l’échelle mondiale avec la dégradation de nos écosystèmes, le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et l’épuisement des ressources naturelles sont autant de défis auxquels nous devons faire face.



Le Président Diomaye a invité, le Gouvernement à lancer une campagne d’information et de sensibilisation des populations sur l’éducation environnementale et la préservation de leur cadre de vie. Il a engagé le Premier ministre à initier un programme national de promotion de la citoyenneté avec des composantes opérationnelles et institutionnelles rationalisées, soutenues par la mobilisation effective de ressources budgétaires conséquentes. Avant de demander l’implication des ministères pour des actions majeures pour asseoir la mobilisation citoyenne des populations notamment des jeunes.

Rewmi