Coupe UFOA-A : le Sénégal conserve son titre de champion des U17 APS – L’équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) du Sénégal a remporté le tournoi de la zone A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA-A) en battant celle du Mali par 5 tirs au but à 4, lundi, à Diamniadio (ouest).

Le Sénégal, vainqueur de l’édition 2022 de cette compétition de l’UFOA-A, conserve ainsi le titre de champion de ladite zone. Les deux équipes ont fait match nul, 3-3.



Dominés lors de la première période, 2-0, les U17 du Sénégal sont revenus au score.

Les joueurs de Pape Ibrahima Faye ont fini par battre l’équipe malienne par 5 tirs au but à 4.



Les finalistes du tournoi se qualifient d’office à la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des moins de 17 ans.



Le Sénégal est le champion en titre de la CAN des U17.



