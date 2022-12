Coupe du monde/Angleterre 3 Sénégal 0 : les lions de la téranga s’arrêtent en 8e de finale

Les coéquipiers de Bukayo Saka grâce à Jordan Henderson (39e) et Harry Kane (45e +3) permettent aux Three Lions d’entrevoir les quarts de finale. Pickford aura sauvé ses seins en réalisant un arrêt réflexe sur une frappe de Boulaye.



Au retour des vestiaires, les Angleterre ont enfoncé le clou en aggravant le score (3-0) sur une passe décisive encore une fois de Phil Foden , Bukayo Saka touche subtilement la balle dans la surface et marque le troisième but des Three Lions.



Ainsi, l’aventure des lions du Sénégal s’arrête en huitièmes de finale de coupe du monde Qatar 2022.

