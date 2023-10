Coupe du monde de football : Les Lions malentendants accueillis sans honneur, malgré leur troisième place

Ils sont rentrés, lundi dernier, aux environs de dix-huit heures sans les honneurs. Pourtant, le président de la République de l’époque, Abdou Diouf, disait « ku deef lu reey, am lu reey».



Fort de cela et joignant l’acte à la parole, il avait attribué aux championnes d’Afrique de basket-ball des appartements aux Maristes sans compter des enveloppes. Le président Macky Sall l’a aussi fait avec les Lions du foot lors de la dernière Can organisée par le Cameroun ou les coéquipiers de Sadio Mane sont revenus auréolés de la médaille d’or.



Malheureusement pour les Lions malentendants, non seulement ils sont revenus l’année dernière couronnés du titre de champions d’Afrique, mais ils ont fait la fierté de tout un continent lors de la dernière coupe du monde qui s’est terminée la semaine dernière en Malaisie.



Ils ont fini sur le podium en décrochant la troisième place et ont été héroïques, ayant perdu en demi-finale devant l’équipe devenue championne du monde, l’Ukraine, qu’aux tirs fatidiques de tirs aux buts après 120 minutes de jeu.



En dépit de leur performance, les Lions malentendants, qui ont foulé le tarmac de l’aéroport Blaise Diagne, n’ont reçu aucun honneur même pas un discours pour les encourager. A part quelques supporters du douzième Gainde et quelques personnes du ministère des Sports, aucune autorité n’a daigné se présenter.



Et, pourtant leur parcours a été plus qu’honorable. Ils été demi-finaliste de coupe du monde. Jamais, une équipe du Sénégal n’a atteint ce stade d’une compétition mondiale. Ils méritent beaucoup plus de considération. Une préparation escamotée



Pour prouver davantage le manque de considération de cette équipe nationale, ils ont eu une préparation escamotée. Parfois les joueurs avaient du mal à venir s’entrainer ou à rentrer après. Lors de la remise du drapeau pour aller à la coupe du monde, la délégation, forte d’une trentaine de membres, n’a reçu qu’une dizaine d’équipements.



En plus de cet état de fait, plutôt qu’un bus climatisé, ils ont pris un car rapide pour recevoir le drapeau à la Primature. C’est ce même moyen de transport qui les amènera à l’aéroport Blaise Diagne en partance pour la Malaisie.



Ces jeunes malentendants doivent bientôt entrer en préparation pour la prochaine coupe d’Afrique qui se déroulera soit au Sénégal ou en Égypte. Pour le moment, ce sont des Lions démotivés qui sont rentrés chez eux sans un accueil digne de ce nom et pourtant....

Le Témoin