Coupe du monde: un membre des Patriotes souhaite au Sénégal une élimination précoce

Rédigé par leral.net le Mardi 22 Novembre 2022

Dans un audio devenu viral sur les réseaux sociaux, un membre de Pastef Les Patriotes souhaite une élimination précoce du Sénégal qui participe à la Coupe du monde. "On les a battus une première fois, qu'on les batte pour le prochain match et qu'ils rentrent tôt. Nous Les Patriotes, on a d'autres chats à fouetter. Ces matchs sont pour amuser la galerie. Nous, on fait focus sur 2024, c'est ce qui nous intéresse", a souligné ce membre des Patriotes.