Coupe du monde: un supporter prend 25 kg pour avoir une place pour handicapé

Voyant qu'il restait seulement des places pour les personnes en situation de handicap sur le site de la Fifa pour la Coupe du monde, un supporter péruvien a décidé d'atteindre un indice de masse corporelle de 35. Il a réussi son défi.

Il était prêt à tout pour avoir une place pour la Coupe du monde et assister à un match de sa sélection. Vraiment prêt à tout. Un supporter du Pérou s’est décidé à prendre 25 kg pour être considéré comme handicapé et obtenir ainsi une place handicap pour la compétition. Les billets pour les personnes valides avaient déjà tous été vendus quand il s'est renseigné. "Les seuls billets restants sur le site de la Fifa étaient des billets pour les handicapés", a confié le supporter, Miguel, au quotidien péruvien Libero.



"J'avais trois mois pour le faire"

"Je me suis renseigné sur les exigences: être en fauteuil roulant, avoir quelque chose de spécifique pour les femmes ou souffrir d’obésité avec un indice d’IMC (Indice de masse corporelle) de 35 (qui correspond à une obésité modérée). Le mien était à 30, j’ai fait les comptes. Je devais prendre 25 kg. J’ai acheté le billet, puis j’ai commencé à prendre du poids, à tout manger. J’avais trois mois pour le faire", a raconté Miguel, âgé de 24 ans.



Dans sa rubrique "tickets spéciaux", l'instance internationale met effectivement en vente des billets pour les personnes dont l'IMC est égal ou supérieur à 35, sur présentation d'un certificat. "Par chance, j'ai réussi", a expliqué ce supporter, qui dit avoir assisté à tous les matchs des éliminatoires du Pérou pour la Coupe du monde. Obstiné, il a obtenu ce certificat médical lui permettant de répondre aux critères imposés par la Fifa.



