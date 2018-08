Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Couple: Voici 5 grandes raisons pour lesquelles certaines femmes n’apprécient pas le sexe Rédigé par leral.net le Lundi 6 Août 2018 à 16:02 | | 0 commentaire(s)|

Certaines femmes ont du mal à avoir des rapports sexuels. C’est un problème commun et compliqué car les raisons de ces sentiments peuvent varier considérablement d’une femme à une autre. Cela peut être un problème physique, un problème psychologique ou les deux. Et cela peut amener les femmes et leurs partenaires, à se sentir isolés ou moins connectés, il est donc important de s’attaquer à ces problèmes.

Ce que les médecins appellent le dysfonctionnement sexuel féminin (FSD) peut découler de cinq types de problèmes:

Une Faible libido, ou ce que les médecins appellent le trouble du désir sexuel hypoactif (HSDD).

Des rapports sexuels douloureux. Cela peut inclure des douleurs pendant les rapports sexuels dues à une atrophie vulvo-vaginale de la ménopause résultant d’un manque d’hormones ainsi qu’un syndrome de douleur brûlante des organes génitaux.

Difficulté à être excitée. Le trouble de l’excitation sexuelle peut provenir de la région génitale (comparable à la dysfonction érectile chez l’homme) ou d’un problème au niveau du cerveau (qui est plus fréquent chez les femmes).

Aversion au sexe. Souvent, cela est lié à une histoire d’abus sexuel.

Incapacité à atteindre l’orgasme. Jusqu’à 10 à 20% de femmes n’ont jamais atteint l’orgasme et beaucoup d’autres ont des difficultés. Mais il existe des traitements disponibles pour cela. Il est important de noter que si une femme ne se soucie pas de la faible libido ou si elle aime l’intimité avec son partenaire mais ne le cherche tout simplement pas, cela n’est pas considéré comme un problème. Il est normal que les femmes perdent une partie de leur désir sexuel à mesure qu’elles prennent de l’âge, et tout dépend si elle considère cela comme un problème ou non.



Crédit photo: La blackeuse

Felicia Essan



Accueil Envoyer à un ami Partager