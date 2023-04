Couple de touristes cambriolé : La gendarmerie neutralise une bande de cambrioleurs

Ce couple de touristes va penser dans un premier temps que c’est un rêve. Car la gendarmerie a retrouvé les bijoux en or et diamant volés par des cambrioleurs dans la nuit du 15 avril à Ndangane campement.



En effet, explique-t-on dans L'As, dès le dépôt d’une plainte à la brigade territoriale de gendarmerie de Fimela, les pandores ont entamé des investigations pour mettre la main sur les cambrioleurs. Les malfaiteurs ont emporté un téléphone, deux ordinateurs portables, une bague en diamant, une chaîne, des boucles d’oreilles en or et d’autres matériels divers.



Après une dizaine de jours de recherches, les gendarmes de Fimela ont interpellé, le 26 avril, trois individus impliqués dans le cambriolage. Le matériel volé a été retrouvé chez l’un des malfaiteurs ainsi qu’un fusil à pompe, des munitions et un cornet de chanvre indien. L’enquête se poursuit