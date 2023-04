Coups de filet de la Police : Arrestation d’un dealer et d’un cambrioleur à Rufisque Les limiers du Commissariat central de Rufisque ont interpellé un pêcheur qui s’active aussi dans le trafic de drogue. Selon les sources de "L’As", I. Ndir habitant le quartier Santhiaba, a été arrêté par les hommes du Commissaire Daouda Bodian.

Les limiers ont saisi par devers lui, 14 kg de chanvre indien et de l'argent, fruit du commerce illicite. Le mis en cause a été même déféré au parquet et il file droit vers la Chambre criminelle.



Toujours à Rufisque, nos confrères nous parlent cette fois de l'arrestation d'un cambrioleur téméraire. Il s’est introduit dans une boutique pour y dérober 14 millions FCfa. Les faits se sont produits la semaine dernière.



M. Badiane aurait utilisé une cisaille pour défoncer le magasin avant d'emporter l'argent. Mais il ignorait que le magasin disposait d'une caméra de surveillance. Et les limiers du Commissariat central de Rufisque, saisis d’une plainte, se sont déplacés sur les lieux pour faire le constat.



D’après le journal, sur place, ils ont découvert la cisaille utilisée par le voleur, avant de récupérer une vidéo du film du cambriolage. Ce qui a facilité le travail aux limier,s qui ont appréhendé M. Badiane. La perquisition de son domicile a permis de découvrir 12 des 14 millions FCfa volés. M. Badiane a été placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour vol avec effraction commis la nuit.



