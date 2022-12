Coupures d'électricité : les Français se ruent sur Ecowatt pour éviter le black-out

Alors que les craintes d'une coupure générale d'électricité sont élevées , les Français se mobilisent pour éviter ce sombre scénario. Ils ont ainsi massivement téléchargé l'application Ecowatt la semaine dernière : plus de 700.000 fois, a affirmé Xavier Piechaczyk, président de RTE France, ce lundi matin sur France Inter. « Ça a plus que doublé en cinq jours », a ajouté le patron du gestionnaire du réseau électrique national.



Surnommé le « bison futé du système électrique » ou encore la « météo de l'électricité », l'application gérée par RTE est conçue pour informer les usagers sur l'état d'approvisionnement du réseau électrique. Il y a trois niveaux d'information : quand tout est vert, le réseau supporte la consommation électrique. Quand une région passe en orange, le système électrique se trouve dans une situation tendue et les réserves électriques sont faibles.