Courtier en armement pour l’État, l'époux d’Aminata Tall, l’ascension fulgurante et mystérieuse de Thierno Bâ Son nom n’est pas trop connu dans l’espace public, bien qu’étant un homme politique proche du pouvoir. Thierno Ndom Bâ a su se frayer un chemin vers la gloire grâce à sa proximité avec le Président Macky Sall. C’est du moins ce qui ressort de l’enquête réalisée par nos confrères de Africa Intelligence. Ce natif de Pikine fait ses affaires dans un domaine où la discrétion est le maître mot : celui de l’armement.



Rédigé par leral.net le Lundi 23 Janvier 2023 à 13:10

Africa Intelligence a réalisé une enquête qui risque de défrayer la chronique. Principal protagoniste, un homme d’affaires du nom de Thierno Bâ, époux de l’ancienne Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) Aminata Tall. Nos confrères le décrivent comme le nouveau sherpa de Macky Sall en termes d’acquisition de matériels militaires. Ils le présentent comme un “ homme inexpérimenté dans le domaine militaire ”, mais qui a su tirer profit de sa proximité avec le Général Moussa Fall, Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et des réseaux de sa femme, Aminata Tall.



« Profitant du virage sécuritaire opéré après les émeutes de 2012, Thierno Bâ a contribué au renforcement de la gendarmerie sénégalaise. Il a facilité l'achat de véhicules blindés chinois cet été et de véhicules de transport de troupes turcs Otokar au mois de novembre », révèlent nos confrères. Ces deux succès, Thierno Ndom Bâ le doit d’après toujours Africa Intelligence, « à la mise à disposition de fonds spéciaux de la Présidence, qui échappent au contrôle du ministère de la Défense et lui laissent les mains libres, pour mener à bien ses négociations pour le compte de la gendarmerie ».





