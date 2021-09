Couverture sécuritaire du Magal: la Gendarmerie déploie les gros moyens à Touba Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Pour la couverture sécuritaire du Magal prévu ce dimanche, la Gendarmerie nationale a engagé d’importants moyens humains et logistiques pour assurer la surveillance des axes routiers qui mènent à Touba et prévenir les atteintes aux personnes et à leurs biens. Il s’agit d’un dispositif composé de 1710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos et 6 drones. […] Pour la couverture sécuritaire du Magal prévu ce dimanche, la Gendarmerie nationale a engagé d’importants moyens humains et logistiques pour assurer la surveillance des axes routiers qui mènent à Touba et prévenir les atteintes aux personnes et à leurs biens. Il s’agit d’un dispositif composé de 1710 gendarmes, 115 véhicules, 75 motos et 6 drones. L’action de la Gendarmerie Centre-Ouest, maîtresse d’œuvre de l’ensemble de la manœuvre, est complétée par celles des Légions avoisinantes dans leurs secteurs de compétence. Le jeudi 23 septembre 2021, le Général de Division Haut-commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire a effectué un déplacement au Poste de Commandement Opérationnel pour vérifier le dispositif déployé sur le terrain.

A l’occasion, le plan d’opération pour le service d’ordre lui a été présenté par le Colonel Cheikh Sarr, chef des opérations. Une visite de courtoisie au Khalife général des mourides a suivi l’inspection du Haut commandant au cours de laquelle la contribution de la Gendarmerie pour le Magal a été remise et qui comprenait des gels hydro alcooliques, des masques et de l’eau. A noter également que des opérations d’assainissement combinées avec la police ont été organisées dans la circonscription de la LCO : 1599 personnes ont été contrôlées et 250 interpellées pour diverses infractions, 7311 véhicules contrôlés, 371 infractions relevées, 152 véhicules immobilisés, 157 permis saisis et la somme de 2 480 000 francs CFA perçus au titre des amendes forfaitaires. La Gendarmerie invite les fidèles au respect des règles de la circulation routière et à l’application des gestes barrières contre la Covid-19.



Source : Source : http://lesoleil.sn/couverture-securitaire-du-magal...

Accueil Envoyer à un ami Partager