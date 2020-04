Couvre-feu à Dakar : Niarry Tally aussi parmi les quartiers rebelles Même si la Médina est dominante dans sa position rebelle ou non citoyenne dans le respect du couvre-feu, d’autres quartiers (surtout populeux) de la capitale sénégalaise s’illustrent négativement aussi.

C’est le cas hier à Niarry Tally, un quartier de la banlieue, non loin de la Sicap.

Vers les coups de minuit, la police (dont il faut saluer le courage et la détermination(, a joué à la fois de souplesse, mais aussi de fermeté.

Des jeunes qui ont bravé l’interdiction de circuler à partir de 20 heures se sont butés contre le barrage de nos braves policiers. (Vidéo)

Les forces de l’ordre les ont refoulés après quelques échanges de propos, mais jouant à la diplomatie, à part quelques-uns, (certainement les « têtes-brulées »), ils n’ont été tous arrêtés.

Question ; qu’en sera-t-il demain quand l’heure sera rehaussée à 17 heures, comme promis par le Chef de l’Etat et son ministre de l’intérieur ?

