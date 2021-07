Covid-19: Ahmed Khalifa Niasse exhorte Macky Sall à instaurer le couvre feu dans... Le Dr Ahmed Khalifa Niasse demande au Président de la République de remettre, si possible, le couvre feu dans les quarante huit heures. Et de maintenir les dispositions pour les vagues à venir.

Face à une troisième vague qui bat chaque jour des records de positivité, le Dr Ahled Khalifa Niasse exhorte au Chef de l'Etat de remettre le couvre-feu dans les quarante huit (48) heures pour se préparer à toutes les éventualités.



A l'en croire, il urge aussi de maintenir les dispositions pour les vagues à venir. Pour rappel, Ahmed Khalifa Niasse avait déclaré ne plus recevoir la presse que via des plateformes (Zoom) entre autres médias sociaux pour respecter les mesures barrières.

