Covid 19: Halte à une éventuelle réouverture des Universités, écoles...de sitôt

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Avril 2020 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

Et cela pour une tonne et un quintal de raisons que nous tenterons de lister et auxquelles le Président ne pourrait ignorer royalement, nonobstant son ignorance, à tous égard, qu'il ne cesse de faire parade sur plusieurs plans. Pour celles afférentes aux universités du moins, l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), on peut lister :



- Le surpeuplement du campus Social, initial prévu pour héberger moins de 7000 pensionnaires qui hélas, prend en charge aujourd'hui plus du double. Cette situation de faite, a comme conséquence directe l'explosion de la promiscuité, du manque d'hygiène ... qui constituera sans doute, un terreau pour la propagation du SRAS-2 plus connu sous le Covid-19, si jamais un seul étudiant arrivé à être infecté.En effet, la vie au campus est telle, qu'il serait presque impossible de ployer les étudiants et les de faire respecter scrupuleusement les mesures d'hygiènes préconisées par les services sanitaires surtout celles liée à la distanciation d'un mettre et le port de masques homologuées. Ce qui releverait de l'utopie si nous savons que les étudiants majoritairement, se partagent une pléthore de choses comme les chambres, restaurants et les terrains de foot,etc. Y compris une certaine négligence d'un bon nombres parmi eux, pour une pathologie que nous rappelons succeptible de contaminer même étant asymptomatique et qui ravage avec une sournoiserie révoltante;



- Sur le plan pédagogique, ce serait encore l'hécatombe. En effet, cette année



Pratiquement, toutes les universités, j'allais dire toutes les facultés ont vu leurs bizuts augmenter. En effet, l'Etat pour diminuer drastiquement le taux d'étudiants orientés dans les écoles privées et subséquemment, atténuer le coût financier que cela leur coûte, a rempli les amphis qui ne désemplissaient plus, d'ailleurs depuis mathusalem. À titre illustratif, on peut prendre la Faculté des sciences juridiques et Politiques( F.S.J.P) qui avait l'année passée moins de deux milles (2000) étudiants contre cette année presque plus de trois milles (3000) nouveaux bacheliers. À ce propos, imaginez, comment ces primo entrants devraient s'entasser dans les amphis, et cela est valable aussi pour les étudiants en deuxième année et reste assimilable pour les autres facultés. Ainsi, fort de ce constat, il est impensable d'envisager la réouverture des temples du savoir au risque d'exposer des milliers de personnes, surtout avec l'apparition de cas issus de la transmission communautaire qui va crescendo un peu partout dans le pays. Et justement c'était l'ingrédient qui manquait pour que le cocktail soit hautement explosif une fois dans une espace telle l'UCAD.



Compte tenu de toute ces considérations, comment peut- on précipité la reprise des cours ? Si nous savons comment cette pandémie est d'une gravitaire gravissime avec un taux de contamination et de léthalité qui a fini d'inquiéter tout les grandes puissance de ce monde.



L'année est il arrivée à un niveau qu'elle serait insauvable?

Comment l'État compte t- il organiser la réouverture des classes, s'il veut scléroser la propagation de cette pandémie dans ce pays?

Des questions qui sans doutes, ferons remuer les méninges des gouvernants ne serait-ce que pour avoir un tantinet de réponses d'ailleurs, l'art 317 du code pénal nouveau à son aliéna 2 condamne toute personne qui expose autruit à un risque de maladie grave(...), d'une peine de trois (3) à six (6) mois de prison et d'une amende de 250000 à un million de FCFA.

Par conséquent, il serait apocalyptique de redémarrer la machine éducative!



Dès lors, d'ici là, il serait judicieux à notre avis pour endiguer la Pandémie, de proroger la fermeture, faire respecter plus rigoureusement les mesures d'hygiènes, procéder à des tests multiples, nous épargner de votre verbiage j'allait même dire, de votre phraséologie, octroyer plus encore de moyens à tout le personnel de la santé à qui nous rendons un vibrant hommage, au passage et de continuer à œuvrer dans le social pour les familles démunies. Car l'État a le devoir de gérer le fléau sans compromissions ni atermoiements, avec célérité et à bon escient.



Et enfin, faire ce leitmotiv c'est-à-dire " RESTER CHEZ-VOUS" sien, se confiner en quelque sorte surtout pour les étudiants en ce sens qu'il paraît que c'est durant la Grande Peste Londonienne de 1665 que sir Isaac Newton, confiné dans la demeure familiale, a découvert la loi de l'attraction universelle. Si notre système n'évolue pas, voire régresse, il reste donc à espérer que de ce "confinement" naissent quelques génies dans nos familles.

Que le protecteur magnanime nous préserve du Covid-19.



FRANCK DADDY DIATTA SG/ NATIONAL DU MEEL



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos