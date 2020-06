Covid - 19 - La saturation dans les structures sanitaires, 94ème décès, 24 patients en réanimation L'alerte avait été donnée quand le Sénégal ne comptait qu'une vingtaine de malades. L'on disait que l'on pouvait disposer de 800 lits. Alors que maintenant, on a 1976 patients sous traitement. Non sans souligner la transmission est devenu incontrôlable.

Les structures sanitaires à bout de souffle, 1976 patients sous traitement dont 24 dans une situation grave et 94 décès enregistrés. C'est la situation qui sévit et elle pourrait être ingérable dans les semaines à venir avec la rentrée des classes pour les élèves en classe d'examen, mais surtout du relâchement noté par quasiment toute la population.

Si le secteur de la santé est infecté, l'appareil étatique et presque toutes les structures sensées protéger et détenir les fonds nécessaires, qu'adviendra -t-il de la population?

Les médecins, fatigués psychologiquement, sont au bout du rouleau et ne pourront plus dans un avenir proche gérer convenablement.

Avec 94 décès dont dix neuf (19) avant l'assouplissement des mesures, 75 sont venus s'ajouter au décompte macabre. Quand on disait que la barre fatidique des 100 morts n'est plus loin...



