Covid-19 - Le ministre Mbaye Ndiaye et la député Yeya Diallo guéris, Malick Sall négatif Le ministre Mbaye Ndiaye et la député Yeya Diallo sont guéris et ont rejoint leurs familles, après 15 jours d’hospitalisation à Principal.

De son côté, le ministre de la Justice testé négatif. Maitre Malick Sall et ses collaborateurs qui étaient en confinement, après avoir côtoyé un individu positif au coronavirus, ont subi des tests revenus négatifs.



