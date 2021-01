Covid-19/Riposte communautaire pour ralentir la mortalité: au secours du 3ème âge La deuxième vague de la Covis-19, plus meurtrière est en train de faire des ravages sur les personnes du 3ème âge. Seule une riposte communautaire digne de ce nom peut aider à ralentir la mortalité et sauver les vieilles personnes, selon Kritik.

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Janvier 2021 à 07:04 | | 0 commentaire(s)|

Victimes expiatoires du virus et exposées à a contamination du fait des comorbidités, les personnes âgées sont les principales cibles du Coronavirus et, depuis un mois, le troisième âge subit de plein fouet les affres de la pandémie avec une mortalité sévère.



Avec la mutation du virus qui accélère la cadence de la maladie, les autorités lancent l'alerte au niveau de la jeunesse et mettent les jeunes face à leurs responsabilités.





Sauver nos vieux, c'est le slogan qui fait tilt au niveau du Ministère de la Santé où toutes les stratégies sont déroulées pour préserver cette couche sensible de la population contre le virus mortel.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos