Covid 19 à Touba- Sous Préfet : "Les 2 patients encore sous traitement pourraient être libérés dans 24 heures"

Jeudi 9 Avril 2020

L’état de santé des deux patients encore sous traitement au centre de Darou Marnane s’améliore. Et selon le sous-préfet, ces derniers pourraient même être libérés d’ici 24 heures. Mansour Diallo s’exprimait ce jeudi lors de la réception des dons de l’association des opérateurs pour le développement économique de Touba important-export Arachide et Matériel divers.



A cet effet, 15 tonnes de riz et des produits de désinfection et un chèque de 5 millions F Cfa ont été remis au comité régional de lutte contre les épidémies.

