Covid-19, annulation de la dette des pays africains : Le président Macky Sall s’entretient avec le Pape François et l’invite à effectuer une visite au Sénégal. J’ai eu un entretien constructif ce lundi avec sa Sainteté le Pape @Pontifex_fr. Je salue notre convergence de vues sur l’annulation de la dette et sa réponse à la pandémie par son appel à l’universalité de la prière, de la fraternité, de la solidarité.



Vingt huit ans après la visite du Pape Jean Paul ll à Dakar, j’ai renouvelé à sa Sainteté @pontifex_fr l’invitation à effectuer une visite officielle au Sénégal. Je me réjouis de la réponse positive à l’invitation pour la participation du Vatican au Forum mondial de l’Eau.



Le Sénégal sera toujours aux côtés de sa Sainteté dans la promotion du dialogue interreligieux pour un monde de paix et de fraternité humaine.



Les conflits dans le monde et la crise liée au #Covid19 montrent à quel point nous devons rester mobilisés pour que l’humain et l’humanité soient au cœur des priorités à l’échelle nationale et mondiale.



