Covid-19 de retour, le directeur de la prévention rassure : «Pas de quoi s’alarmer ! »

Le docteur Mamadou Ndiaye, interrogé par iRadio, hier, assure que : «Par rapport à (mercredi), il n’y a pas de variation en tant que tel. Cela évolue en dents de scie. Pour l’instant, les cas ont repris légèrement. Il n’y a pas de quoi s’alarmer».



Il a précisé qu’il n’y a pas encore de cas graves ni de décès. Toutefois, Dr Ndiaye a donné une prescription :



«Dés que l’on se sent un peu grippé, des toux, éternuements, des douleurs respiratoires, une petite fièvre, il faut aller se faire consulter par la structure de santé la plus proche pour faire un test.



Si le test est positif, il faut d’abord s’isoler et ensuite prendre des mesures par rapport à son entourage pour ne pas contaminer sa famille mais, également, à chaque fois, respecter les mesures barrières».