Covid-19: deux nouvelles centrales à oxygène pour les Cte de Fann et de Dalal Jamm réceptionnées 

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné jeudi deux centrales à oxygène de 40m3/heure pour les Centres de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital Dalal Jamm et celui de Fann. « Nous avons réceptionné deux centrales à oxygène de 40 m3 pour Dalal Jamm et Fann. Celles-ci permettront […] Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a réceptionné jeudi deux centrales à oxygène de 40m3/heure pour les Centres de traitement des épidémies (Cte) de l’hôpital Dalal Jamm et celui de Fann. « Nous avons réceptionné deux centrales à oxygène de 40 m3 pour Dalal Jamm et Fann. Celles-ci permettront de renforcer considérablement l’autonomie en oxygène de ces Cte. Stop Covid, ensemble, nous vaincrons», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Selon lui, elles seront fonctionnelles dès vendredi. « Nous savons tous que l’oxygène est le premier médicament pour les malades de Covid-19, c’est pourquoi l’Etat du Sénégal a mobilisé les moyens qu’il faut pour doter ces Cte de centrales », a notamment réagi le ministre de la Santé et de l’Action sociale lors de la cérémonie de réception à Fann. Ces deux centrales, qui font partie d’une commande de 35 unités de production d’oxygène destinées aux malades de Covid-19, viennent appuyer l’engagement de l’Etat de rendre disponible et gratuit l’oxygène pour la prise en charge des malades. D’ailleurs, dans ce sillage, le Gouvernement a déjà passé un accord avec les gaziers du Sénégal pour l’approvisionnement correct et gratuit des structures de prise en charge des malades de Covid-19, aussi bien dans le public que dans le privé.



