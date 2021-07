Covid-19 oblige : le choc Balla Gaye 2 -Bombardier vers un mini-huis clos Le choc Balla Gaye 2 vs Bombardier est très attendu. Mais, la flambée des cas de covid-19 a conduit à revoir un peu le format d’organisation de cette affiche.

On se dirige vers un semi huis-clos, avec seulement 5000 spectateurs pour le combat Balla Gaye 2 vs Bombardier. Ce, à cause de la nouvelle vague de covid-19 qui a même conduit à l’annulation de plusieurs concerts dans le pays.



Le promoteur a confirmé. Même si le choc est maintenu au 31 juillet, pour le moment, à l'arène nationale, le port du masque et le respect des mesures barrières seront de rigueur.



