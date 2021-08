Covid/ Passeport sanitaire: L’Ordre des médecins met en garde

Suite au débat soulevé sur le projet de loi sur l’extension du passeport sanitaire, à garantir l’accès aux soins, l’Ordre des médecins, qui représente l’ensemble des médecins de toutes spécialités confondues a interpellé le Conseil constitutionnel sur l’un des dangers du passeport sanitaire : l’accès restreint aux soins pour certains patients qui ne seront pas munis d’un test négatif ou vaccinés contre le Covid-19.



Le Conseil National de l’ordre des médecins « s’inquiète vivement des conditions de mise en œuvre d’une telle disposition, qui ne doit pas priver les patients de soins, alors même que les conséquences délétères de la crise en termes d’accès aux soins et de suivi des malades (…) sont largement documentées », lit-on, dans un communiqué.



Cet alerte de l’Ordre des médecins s’est fait dans le souci de garantir aux « patients des soins dans des conditions de sécurité optimales » et la nécessité de protéger l’universalité des soins.



Et, « l’Ordre des médecins attend la réponse du Conseil constitutionnel chargé (…) de garantir l’égal accès aux soins de tous les citoyens du pays », relève-t-on.



